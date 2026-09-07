[Conférence] L’inventaire du Patrimoine de l’Ile de Ré : introduction à l’étude du Bois-Plage-en-Ré, Salle des Oyats, Le Bois-Plage-en-Ré
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des Oyats · Le Bois-Plage-en-Ré
Informations pratiques
[Conférence] L’inventaire du Patrimoine de l’Ile de Ré : introduction à l’étude du Bois-Plage-en-Ré Vendredi 18 septembre, 18h30 Salle des Oyats Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Cette rencontre vous invite à découvrir la démarche de l’Inventaire du patrimoine et l’opération actuellement menée sur l’île de Ré. En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de communes de l’île de Ré a relancé en 2026 une vaste opération d’inventaire afin de mieux connaître et valoriser le patrimoine rétais.
Après une présentation de l’histoire et des objectifs de l’Inventaire général du patrimoine culturel, Sébastien Chauvel expliquera la méthodologie de l’étude et les différentes étapes de l’opération, du recensement à la diffusion des résultats.
Un focus sera ensuite consacré au Bois-Plage-en-Ré, dont l’étude débutera prochainement. Découvrez une première approche de son histoire, de son évolution urbaine, des principales typologies de maisons et de quelques éléments architecturaux remarquables.
La rencontre se terminera par un temps d’échange avec le public.
Salle des Oyats 87 rue des Barjottes, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré Le Bois-Plage-en-Ré 17580 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 00 37 65. https://www.bibliotheque-leboisplage.fr/ Bibliothèque municipale. Parking Lazzate, arrêt de bus : « Marché ».
Cette rencontre vous invite à découvrir la démarche d’Inventaire du patrimoine et l’opération menée actuellement sur l’île de Ré. En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de de…
© cdc ile de Ré
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