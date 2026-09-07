Yé Ré Submarine ! Menez l’enquête !, Village du Bois-Plage-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré
dimanche 20 septembre 2026 · Village du Bois-Plage-en-Ré · Le Bois-Plage-en-Ré
Informations pratiques
Yé Ré Submarine ! Menez l’enquête ! Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Village du Bois-Plage-en-Ré Charente-Maritime
Gratuit. Réservation obligatoire au 07 86 78 46 72 par sms : préciser nom, prénom, horaire choisi, nombre de participants adultes et enfants, numéro de téléphone.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Le service Patrimoine de la Communauté de communes de l’île de Ré vous propose la 8e édition de son Cluedo géant !
Menez l’enquête en interrogeant les sept suspects et tentez de résoudre le mystère.
Avec la participation exceptionnelle du groupe The Beadles.
Réservation obligatoire.
Village du Bois-Plage-en-Ré Route de Saint-Marie, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré Le Bois-Plage-en-Ré 17580 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 86 78 46 72 »}]
Le service Patrimoine de la Communauté de communes de l’ile de Ré vous propose la 8eme édition de son cluedo Géant !
© CDC ile de Ré
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