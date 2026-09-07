Visite commentée : les coulisses de la coopérative Uniré, Village du Bois-Plage-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré

Informations pratiques

Visite commentée : les coulisses de la coopérative Uniré 18 et 19 septembre Village du Bois-Plage-en-Ré Charente-Maritime

Gratuit. Chaque visite est limitée à 50 personnes. Réservation au 05 46 09 23 09

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite organisée par Uniré, la coopérative des vignerons de l’île de Ré.

Accompagnés d’un guide et des vignerons de la coopérative, découvrez Uniré comme vous ne l’avez jamais vue.

Visitez les chais et les espaces de production, habituellement fermés au public, et plongez au cœur de plus de 70 ans de savoir-faire viticole.

Village du Bois-Plage-en-Ré Route de Saint-Marie, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré Le Bois-Plage-en-Ré 17580 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 09 23 09 »}]

Visite organisée par Uniré, la coopérative des vignerons de l’ile de Ré :

©uniré