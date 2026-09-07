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AGENDA · Le Bois-Plage-en-Ré

Visite commentée : les coulisses de la coopérative Uniré, Village du Bois-Plage-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré

vendredi 18 septembre 2026 · Village du Bois-Plage-en-Ré · Le Bois-Plage-en-Ré

Visite commentée : les coulisses de la coopérative Uniré, Village du Bois-Plage-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Village du Bois-Plage-en-Ré
Adresse
Route de Saint-Marie, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Ville
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Chaque visite est limitée à 50 personnes. Réservation au 05 46 09 23 09

Visite commentée : les coulisses de la coopérative Uniré 18 et 19 septembre Village du Bois-Plage-en-Ré Charente-Maritime

Gratuit. Chaque visite est limitée à 50 personnes. Réservation au 05 46 09 23 09

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite organisée par Uniré, la coopérative des vignerons de l’île de Ré.

Accompagnés d’un guide et des vignerons de la coopérative, découvrez Uniré comme vous ne l’avez jamais vue.

Visitez les chais et les espaces de production, habituellement fermés au public, et plongez au cœur de plus de 70 ans de savoir-faire viticole.

Village du Bois-Plage-en-Ré Route de Saint-Marie, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré Le Bois-Plage-en-Ré 17580 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 09 23 09 »}]
Visite organisée par Uniré, la coopérative des vignerons de l’ile de Ré :

©uniré

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