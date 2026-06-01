CONFERENCE L’OPPIDUM DE MONTO Magalas
CONFERENCE L’OPPIDUM DE MONTO Magalas vendredi 12 juin 2026.
Magalas
CONFERENCE L’OPPIDUM DE MONTO
Place Neuve Magalas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
L’oppidum de Montfo: lieu de pouvoir, d’échange et de passage . Une conférence planifiée dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie.
La conférence se tiendra le 12 juin à 18h à la maison pour tous de Magalas et sera animée par 3 archéologues G. Bagan, O. Ginouvez et E. L’Henaff.
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Place Neuve Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 20 19
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English :
The Montfo oppidum: a place of power, exchange and passage . A conference planned as part of the European Archaeology Days.
The conference will be held on June 12 at 6pm at the Maison pour Tous in Magalas and will be led by 3 archaeologists G. Bagan, O. Ginouvez and E. L’Henaff.
L’événement CONFERENCE L’OPPIDUM DE MONTO Magalas a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OT AVANT-MONTS
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