KET CUSTOMISATION COUTURE Magalas
KET CUSTOMISATION COUTURE Magalas vendredi 3 juillet 2026.
Magalas
KET CUSTOMISATION COUTURE
6 Avenue de la Mairie Magalas Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-03
Cette association récupère des vêtements divers, en vue de leur transformation.
Elle confectionne aussi de nouveaux vêtements.
Les étudiants de la section mode couture du lycée Jean Moulin participent à cette exposition.
Vernissage le vendredi 3 juillet à 18h30.
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6 Avenue de la Mairie Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr
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English :
This association recovers various types of clothing for transformation.
It also makes new clothes.
Students from the fashion and sewing section of Lycée Jean Moulin are taking part in this exhibition.
Opening on Friday July 3 at 6.30pm.
L’événement KET CUSTOMISATION COUTURE Magalas a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS
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