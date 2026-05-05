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KET CUSTOMISATION COUTURE Magalas

KET CUSTOMISATION COUTURE Magalas vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 6 Avenue de la Mairie

Ville : 34480 Magalas

Département : Hérault

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : 0 0

Magalas

KET CUSTOMISATION COUTURE

6 Avenue de la Mairie Magalas Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-03

Cette association récupère des vêtements divers, en vue de leur transformation.
Elle confectionne aussi de nouveaux vêtements.
Les étudiants de la section mode couture du lycée Jean Moulin participent à cette exposition.
Vernissage le vendredi 3 juillet à 18h30.
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6 Avenue de la Mairie Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79  mediatheque@ville-magalas.fr

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English :

This association recovers various types of clothing for transformation.
It also makes new clothes.
Students from the fashion and sewing section of Lycée Jean Moulin are taking part in this exhibition.
Opening on Friday July 3 at 6.30pm.

L’événement KET CUSTOMISATION COUTURE Magalas a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS

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