Conférence L’univers de la chouette effraie Salle polyvalente Saint-Paul

Conférence L'univers de la chouette effraie

Conférence L’univers de la chouette effraie Salle polyvalente Saint-Paul vendredi 19 décembre 2025.

Conférence L’univers de la chouette effraie

Salle polyvalente Le Bourg Saint-Paul Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

L’univers des chouettes effraies animé par l’Association Autour du Sauvage.   .

Salle polyvalente Le Bourg Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 10 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence L’univers de la chouette effraie

L’événement Conférence L’univers de la chouette effraie Saint-Paul a été mis à jour le 2025-12-15 par Corrèze Tourisme