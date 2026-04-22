Saint-Paul

34 ème Fête de l’âne

Place des platanes Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Pour cette 34ème édition, présence de nombreux âniers et ânes issu de toute la France.

Au programme

Le samedi:

-Randonnée pédestre à 14h30, départ de l’asinerie et arrivée au four à pain, un pot offert par l’association A Fleur de Pierre

-Dès 14h et durant le week-end, la municipalité organise, une Exposition (peinture, sculpture…) à la salle des fêtes

Le dimanche:

-Présentation asine

-Dès 14h30 Travail agricole, épreuve de maniabilité et course attelée

-Foire artisanale

-Ambiance musicale avec la fanfare de Chaptelat

-Buvette et restauration sur place

-Nombreuse animations pour les enfants .

Place des platanes Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 24 22 11 degeorges.bruno@wanadoo.fr

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English : 34 ème Fête de l’âne

L’événement 34 ème Fête de l’âne Saint-Paul a été mis à jour le 2026-04-22 par Terres de Limousin