34 ème Fête de l’âne Saint-Paul
34 ème Fête de l’âne Saint-Paul samedi 16 mai 2026.
Saint-Paul
34 ème Fête de l’âne
Place des platanes Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
Pour cette 34ème édition, présence de nombreux âniers et ânes issu de toute la France.
Au programme
Le samedi:
-Randonnée pédestre à 14h30, départ de l’asinerie et arrivée au four à pain, un pot offert par l’association A Fleur de Pierre
-Dès 14h et durant le week-end, la municipalité organise, une Exposition (peinture, sculpture…) à la salle des fêtes
Le dimanche:
-Présentation asine
-Dès 14h30 Travail agricole, épreuve de maniabilité et course attelée
-Foire artisanale
-Ambiance musicale avec la fanfare de Chaptelat
-Buvette et restauration sur place
-Nombreuse animations pour les enfants .
Place des platanes Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 24 22 11 degeorges.bruno@wanadoo.fr
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English : 34 ème Fête de l’âne
L’événement 34 ème Fête de l’âne Saint-Paul a été mis à jour le 2026-04-22 par Terres de Limousin
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