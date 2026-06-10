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CONFÉRENCE MARCEL-SYLVAIN GODFROID Vialas

CONFÉRENCE MARCEL-SYLVAIN GODFROID Vialas

CONFÉRENCE MARCEL-SYLVAIN GODFROID Vialas mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Maison du Temps Libre

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Vialas

CONFÉRENCE MARCEL-SYLVAIN GODFROID

Maison du Temps Libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Marcel-Sylvain GODFROID Pour les beaux yeux d’Eddy Merckx
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Marcel-Sylvain GODFROID Pour les beaux yeux d’Eddy Merckx   .

Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

PETITS MARDIS CONFERENCE at the Maison du temps libre ? Marcel-Sylvain GODFROID: For the beautiful eyes of Eddy Merckx

L’événement CONFÉRENCE MARCEL-SYLVAIN GODFROID Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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