CONFÉRENCE MARCEL-SYLVAIN GODFROID Vialas
CONFÉRENCE MARCEL-SYLVAIN GODFROID Vialas mardi 14 juillet 2026.
Vialas
CONFÉRENCE MARCEL-SYLVAIN GODFROID
Maison du Temps Libre Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Marcel-Sylvain GODFROID Pour les beaux yeux d’Eddy Merckx
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Marcel-Sylvain GODFROID Pour les beaux yeux d’Eddy Merckx .
Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
PETITS MARDIS CONFERENCE at the Maison du temps libre ? Marcel-Sylvain GODFROID: For the beautiful eyes of Eddy Merckx
L’événement CONFÉRENCE MARCEL-SYLVAIN GODFROID Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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