Conférence Marie Amélie de Bourbon, princesse des deux Siciles Place Isabelle d’Orléans Eu
Conférence Marie Amélie de Bourbon, princesse des deux Siciles Place Isabelle d’Orléans Eu mardi 29 septembre 2026.
Eu
Conférence Marie Amélie de Bourbon, princesse des deux Siciles
Place Isabelle d’Orléans Pavillon des Ministres Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 15:00:00
fin : 2026-10-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-29 2026-10-27
Conférence par Giuliana Torterat.
Mardi 29 septembre 1ère partie L’enfance d’une princesse.
Mardi 27 octobre 2ème partie Reine des français.
Tarif 5€ par conférence | Soit, 10€ les deux conférences. .
Place Isabelle d’Orléans Pavillon des Ministres Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 81 92 j.leszek@orange.fr
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English : Conférence Marie Amélie de Bourbon, princesse des deux Siciles
L’événement Conférence Marie Amélie de Bourbon, princesse des deux Siciles Eu a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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