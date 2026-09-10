Conférence Marilyn Monroe Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Dax

Conférence Marilyn Monroe

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 15:00:00

fin : 2026-11-24 17:00:00

Date(s) :

2026-11-24

Marilyn Monroe, fantôme du cinéma américain. Que reste-t-il de Marilyn Monroe ?

Des cadres dans des magasins de décoration, une imagerie publicitaire, une icône figée dont on ne sait plus grand-chose. Pourtant celle qui semblait incarner l’absence de mystère et de profondeur, le visage et le corps du désir instantané à portée de regard, n’a cessé de surprendre lors de la révélation de ses écrits, poèmes et correspondances.

Par Hervé Tourneur, spécialiste en cinéma .

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 067643276 marysechan.utl@gmail.com

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English : Conférence Marilyn Monroe

L’événement Conférence Marilyn Monroe Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Grand Dax