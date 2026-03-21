CONFÉRENCE MÉDICALE LA MALADIE DE PARKINSON

Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-03-24 2026-04-20

Conférence médicale La Maladie de Parkinson présentée par le Dr Geny au Centre Ulysse de Lamalou les Bains à 16h30

Ouvert à tous et gratuit dans la limite des place disponibles (priorité aux patients et accompagnants du service concerné)

Conférence médicale La Maladie de Parkinson présentée par le Dr Geny au Centre Ulysse de Lamalou les Bains à 16h30

Ouvert à tous et gratuit dans la limite des place disponibles (priorité aux patients et accompagnants du service concerné) .

Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 23 02 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Medical conference on Parkinson’s disease presented by Dr Geny at the Centre Ulysse in Lamalou les Bains

Open to all and free of charge, subject to availability (priority given to patients and companions from the department concerned)

L’événement CONFÉRENCE MÉDICALE LA MALADIE DE PARKINSON Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB