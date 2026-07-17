Informations pratiques

Conférence « Melting pot » provençal sur l’histoire et la culture provençale à Sausses Samedi 19 septembre, 15h00 Eglise Saint-Pons Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Frédéric Jolibois est professeur de provençal et habitant de Sausses.

Il propose une conférence sur l’histoire et la culture provençale saussoises vues par un gamin du village.

Découvrez un parcours historique, linguistique et culturel depuis la scission du Comté de Nice et de la Provence en 1388, jusqu’à l’époque actuelle.

RDV à l’église Saint-Pons.

Infos : 04 93 05 46 73 / entrevaux@verdontourisme.com

Eglise Saint-Pons 04320 Sausses Castellet-lès-Sausses 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:entrevaux@verdontourisme.com »}]

Frédéric Jolibois est professeur de provençal et habitant de Sausses.

©Verdon Pictures