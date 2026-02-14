Conférence Mémoire et Patrimoine, Médiathèque Castagnéra, Talence

Conférence Mémoire et Patrimoine Mardi 17 mars, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription

Début : 2026-03-17T18:15:00+01:00 – 2026-03-17T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-17T18:15:00+01:00 – 2026-03-17T19:30:00+01:00

L’association Mémoire et Patrimoine de Talence vous propose une nouvelle balade à la découverte des domaines et demeures du sud de la commune.

Venez découvrir ces « châteaux », leurs histoires, leurs propriétaires des plus connus comme Thouars ou Raba mais aussi d’autres comme

Navaran, Maucamp, Domy ou bien Blumerel. En serpentant les rues de Talence vous pourrez voir les photos d’époque et celle de nos jours sur le riche patrimoine de notre commune.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

À la découverte des belles talençaises