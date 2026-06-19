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Conférence Mener son équipe dans l’incertitude avec Alexis Renucci Campus éklore Pau

Conférence Mener son équipe dans l’incertitude avec Alexis Renucci Campus éklore Pau

Conférence Mener son équipe dans l’incertitude avec Alexis Renucci Campus éklore Pau vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Campus éklore

Adresse : 3 rue Saint-John Perse

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

Conférence Mener son équipe dans l’incertitude avec Alexis Renucci

Campus éklore 3 rue Saint-John Perse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 19:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Diriger dans l’incertitude éklore ouvre le débat avec un ancien Officier des Forces Spéciales. Comment garder le cap quand tout bouge ? Comment décider quand l’information manque ? Comment embarquer une équipe dans un environnement incertain ?
Dans le cadre de son nouveau cycle de conférences Talks Business Se transformer en restant soi-même , l’école éklore accueille Alexis Renucci, ancien Officier des Forces Spéciales, pour une CONFERENCE exceptionnelle ouverte au public
Mener son équipe dans l’incertitude, les leçons d’un officier des Forces Spéciales   .

Campus éklore 3 rue Saint-John Perse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 64 64  nathalie.cailley@eklore-ed.com

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L’événement Conférence Mener son équipe dans l’incertitude avec Alexis Renucci Pau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pau

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