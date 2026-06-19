Conférence Mener son équipe dans l’incertitude avec Alexis Renucci Campus éklore Pau vendredi 19 juin 2026.

Pau

Conférence Mener son équipe dans l’incertitude avec Alexis Renucci

Campus éklore 3 rue Saint-John Perse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 19:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Diriger dans l’incertitude éklore ouvre le débat avec un ancien Officier des Forces Spéciales. Comment garder le cap quand tout bouge ? Comment décider quand l’information manque ? Comment embarquer une équipe dans un environnement incertain ?

Dans le cadre de son nouveau cycle de conférences Talks Business Se transformer en restant soi-même , l’école éklore accueille Alexis Renucci, ancien Officier des Forces Spéciales, pour une CONFERENCE exceptionnelle ouverte au public

Mener son équipe dans l’incertitude, les leçons d’un officier des Forces Spéciales .

Campus éklore 3 rue Saint-John Perse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 64 64 nathalie.cailley@eklore-ed.com

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L’événement Conférence Mener son équipe dans l’incertitude avec Alexis Renucci Pau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pau