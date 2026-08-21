Conférence Micro-Folie (JEP) : « Les incendies dans l’histoire de l’art », Centre Culturel La Salorge, La Guerche-de-Bretagne
vendredi 18 septembre 2026 · Centre Culturel La Salorge · La Guerche-de-Bretagne
Informations pratiques
Conférence Micro-Folie (JEP) : « Les incendies dans l’histoire de l’art » Vendredi 18 septembre, 19h00 Centre Culturel La Salorge Ille-et-Vilaine
• Durée : Environ 45 min à 1h, suivie d’un temps d’échange
• Accès libre dans la limite des places disponibles dans la salle Micro-Folie, Centre culturel La Salorge (1er étage)
• Renseignements : Mairie 02 99 96 21 09 – Médiathèque 02 99 96 22 20
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:15:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:15:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et en écho à l’exposition photographique consacrée aux sapeurs-pompiers guerchais, la Micro-Folie de La Guerche-de-Bretagne vous propose une conférence thématique inédite : « Les incendies dans l’histoire de l’art ».
À travers l’écran géant et les outils numériques du musée virtuel, plongez au cœur de grandes œuvres picturales ayant immortalisé des catastrophes majeures et l’embrasement de monuments célèbres :
• Le château de Frederiksborg
• La cathédrale de Reims
• Le château de Meudon
• Le palais des Tuileries
Une exploration artistique captivante pour comprendre comment les peintres de différentes époques ont saisi la fascination, la tragédie et la puissance dramatique du feu.
Intervenant / Animation : Baptiste Moreau, animateur de la Micro-Folie / Service Culture.
Centre Culturel La Salorge 35130 La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299962220 http://www.laguerchedebretagne.fr Médiathèque Place Charles de Gaulle
Une conférence thématique inédite
© »L’incendie » par Alexandre Antigna
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