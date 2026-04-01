Portets

Conférence Mongenan La parole est à la rue

Château de Mongenan Portets Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

C’est une question de santé. Choisissez l’oisiveté! Toute politique rasoir doit être jetable!

Chaque fois qu’elle manifeste, la rue administre la preuve que M.Toutlemonde a beaucoup plus d’esprit que M. de Voltaire. Les slogans de 1968, les aristocrates à la lanterne, les Stavisky au Panthéon , ont exprimé le ras-le-bol d’un pays tout entier, las de répéter cent

fois les choses poliment sans être jamais entendu.La violence de la parole révolutionnaire s’exprime à toutes les époques. Banderoles et slogans racontent le printemps des peuples. De Théroigne de Méricourt à Louise Michel, les femmes sont rarement absentes de la contestation qui éclate sous de multiples formes car certaines révolutions peuvent aussi

se vouloir souterraines comme le furent les innombrables complots qui ponctuèrent la Révolution ou encore la Cagoule dans les années 30. .

Château de Mongenan Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 11 chateau.mongenan@orange.fr

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English : Conférence Mongenan La parole est à la rue

L’événement Conférence Mongenan La parole est à la rue Portets a été mis à jour le 2026-04-21 par La Gironde du Sud