Mission Garonne percer les mystères du fleuve à La Forge Portets
jeudi 23 juillet 2026 · Portets
Informations pratiques
Portets
Mission Garonne percer les mystères du fleuve à La Forge
La Forge Portets Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée Notre fleuve est aussi bien source de fascination que de mystères pourquoi ces eaux sont si marron ? Cachent-elles de la vie ? A travers un stand d’observations scientifiques, venez percer les secrets de la Garonne. .
La Forge Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00
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English : Mission Garonne percer les mystères du fleuve à La Forge
L’événement Mission Garonne percer les mystères du fleuve à La Forge Portets a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud
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