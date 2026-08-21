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Conférence : musée d’entreprise, mémoire de territoire, L’usineuse, Mazères-sur-Salat

samedi 19 septembre 2026 · L'usineuse · Mazères-sur-Salat

Conférence : musée d’entreprise, mémoire de territoire, L’usineuse, Mazères-sur-Salat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
L'usineuse
Adresse
Rue des papetiers, 31260 Mazères sur Salat
Ville
31260 Mazères-sur-Salat
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Conférence : musée d’entreprise, mémoire de territoire Samedi 19 septembre, 17h00 L’usineuse Haute-Garonne

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Malika Bordes-Boudellal, maître de conférences et ethnomuséographe, a conçu la muséographie du Musée du Papier en 1994.

Lors de cette conférence, elle partagera ses réflexions sur la mémoire industrielle et ouvrière, ainsi que sa vision de l’avenir du musée.

L’usineuse Rue des papetiers, 31260 Mazères sur Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie
Conférence de MALIKA BORDES-BOUDELLAL, Maitre de conference et ethnomuséographe, Malika Bordes Boudellal a créé la muséographie du Musée du Papier en 1994. Elle exposera ses perceptions et ses de la…

© association du musee rizlacroix

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