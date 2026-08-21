Conférence : musée d’entreprise, mémoire de territoire, L’usineuse, Mazères-sur-Salat

Informations pratiques

Conférence : musée d’entreprise, mémoire de territoire Samedi 19 septembre, 17h00 L’usineuse Haute-Garonne

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Malika Bordes-Boudellal, maître de conférences et ethnomuséographe, a conçu la muséographie du Musée du Papier en 1994.

Lors de cette conférence, elle partagera ses réflexions sur la mémoire industrielle et ouvrière, ainsi que sa vision de l’avenir du musée.

L’usineuse Rue des papetiers, 31260 Mazères sur Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

Conférence de MALIKA BORDES-BOUDELLAL, Maitre de conference et ethnomuséographe, Malika Bordes Boudellal a créé la muséographie du Musée du Papier en 1994. Elle exposera ses perceptions et ses de la…

© association du musee rizlacroix