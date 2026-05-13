Conférence, Musée des Corbières, Sigean

Conférence Samedi 23 mai, 18h00 Musée des Corbières Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « La Navigation sur l’Etang de Sigean depuis le XIVème siècle », Laurence Crosnier proposera une conférence pour développer son propos sur le sujet. Cette conférence se déroulera dans la salle annexe de la Mairie proche du Musée des Corbières.

Musée des Corbières Place de la Liberation, 11130 Sigean, France Sigean 11130 Aude Occitanie 0468415989 https://www.sigean.fr/culture-loisirs/musee-des-corbieres.html Le musée donne une vision générale du patrimoine de Sigean et de sa position de ville frontière avec l’Espagne au cours des siècles. Les collections archéologiques présentent divers sites des Corbières de la préhistoire au moyen âge et se concentrent tout particulièrement sur Pech-maho, oppidum de l’âge de fer (VIe au IIIe siècles avant J-C), s’élevant à 3 km de la ville. La monographie du Site de Pech Maho parle d’un oppidum de l’Age de Fer, port, lieu d’échanges commerciaux avec tout le monde méditerranéen : céramiques grecques, italiennes, puniques, ibères dont une forme de sphinx très rare et des lamelles de plomb inscrites en ibère, mobilier de l’oppidum pré-romain, collections de vases hallstattiens, attiques (VIe, Ve et IVe siècles avant J.-C.), campaniens (IIIe siècle avant notre ère), gallo-romains du phare antique de Caussagues, dont quelques pièces de grande valeur. Divers outillages (serpes, scies, tuyères…) et objets manufacturés (boucles de ceinture, bracelets, fibules, boutons…) renvoient aux activités artisanales telles que la métallurgie et le textile. Poterie grecques, étrusques et ibères, inscriptions sur céramiques et lamelles de plomb en écritures étrusque, grecque et ibère, témoignent de son commerce avec le monde méditerranéen puis avec le monde ibérique. Des offrandes, des bijoux et des armes brisées ou tordues intentionnellement évoquent les rites funéraires de cette époque. L’originalité et la qualité des collections révèlent un oppidum prospère et actif au cœur d’échanges cultures et commerciaux méditerranéens. Collections ethnographiques (vignes, salins, pêche, chasse…). Parking de l’Octroi, devant le gymnase, route de Port-la-Nouvelle

Dans le cadre de l’exposition « La Navigation sur l’Etang de Sigean depuis le XIVème siècle », Laurence Crosnier proposera une conférence pour développer son propos sur le sujet. Cette conférence se…

© Laurence Crosnier, 2024