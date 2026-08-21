Conférence musicale au musée départemental des Arts et Traditions Populaires, Musée départemental des Arts et Traditions Populaires, Champlitte

Informations pratiques

Conférence musicale au musée départemental des Arts et Traditions Populaires Samedi 19 septembre, 11h00 Musée départemental des Arts et Traditions Populaires Haute-Saône

Gratuit, Réservation conseillée – jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Passeurs de son !

Organisée en partenariat avec la bibliothèque de Champlitte, la Médiathèque départementale et l’association des Amis des Musées départementaux Demard.

Des musiciens de l’_Ensemble Tricontinenta_l, le sociologue Christian Rinaudo et l’ethnologue Aurélie Dumain accordent leurs voix et instruments pour présenter un livre disque consacré à la rencontre entre la musique baroque espagnole et la musique traditionnelle mexicaine (son jarocho et son huasteco).

Le musée départemental Demard des Arts et Traditions Populaires célèbre les 40 ans du jumelage entre le département de la Haute-Saône et le Mexique ! Tout au long du week-end, découvrez les liens qui unissent les deux territoires à travers des visites, des animations, des rencontres et des temps conviviaux. Une programmation exceptionnelle pour explorer l’histoire de cette amitié franco-mexicaine !

Musée départemental des Arts et Traditions Populaires 7 Rue de L’Eglise, 70600 Champlitte, France Champlitte 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384957650 https://musees.haute-saone.fr https://twitter.com/MuseesHteSaone [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 95 76 50 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-champlitte@haute-saone.fr »}] Vers 1565, le château médiéval de Champlitte est agrémenté d’une aile Renaissance voulue par François de Vergy (1530-1591), seigneur puis comte de Champlitte (1574).

La guerre de Dix ans (1634-1644) apporte son lot de destructions, notamment en 1638 où le château, l’église et la ville sont incendiés.

Au XVIIIe siècle, la famille Toulongeon acquiert le château. Il est détruit accidentellement par un incendie en 1751. Jean François de Toulongeon (1702-1780) confie à l’architecte comtois Colombot la reconstruction de l’aile sud (1765-1768). Son fils Hyppolite Jean René de Toulongeon (1739-1801) désigne l’architecte Bertrand pour terminer le château de Champlitte (1781-1782).

En 1825, les héritiers Toulongeon cèdent le château à la commune qui y installe la mairie, une école puis un collège. Il est classé monument historique en 1909. A partir de 1957, il est dédié au patrimoine ethnographique de la région de Champlitte et plus généralement de la Haute-Saône. Devenu départemental dès 1963, le musée occupe complètement l’édifice. A 54 km de Dijon par la D960, à 20 km de Gray par la D67 et à 36 km de Langres par la N74 puis la D67. Parking gratuit à proximité (autocars et voitures).

Passeurs de son !

©Ensemble Tricontinental