Conférence musicale avec DJ Oskla scène ouverte hip-hop Le Tintamarre Luc-en-Diois
Conférence musicale avec DJ Oskla scène ouverte hip-hop Le Tintamarre Luc-en-Diois jeudi 7 mai 2026.
Luc-en-Diois
Conférence musicale avec DJ Oskla scène ouverte hip-hop
Le Tintamarre 20 route de Chatillon Luc-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Découvrez dans cette conférence la technique de création du sampling ou échantillonage. Historique et démonstration de cette pratique
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Le Tintamarre 20 route de Chatillon Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tintamarre26@gmail.com
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English :
Discover in this conference the technique of sampling. History and demonstration of this practice
L’événement Conférence musicale avec DJ Oskla scène ouverte hip-hop Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays Diois