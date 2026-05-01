Conférence musicale avec DJ Oskla scène ouverte hip-hop Le Tintamarre Luc-en-Diois

Luc-en-Diois

Conférence musicale avec DJ Oskla scène ouverte hip-hop

Le Tintamarre 20 route de Chatillon Luc-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 17:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Découvrez dans cette conférence la technique de création du sampling ou échantillonage. Historique et démonstration de cette pratique

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Le Tintamarre 20 route de Chatillon Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tintamarre26@gmail.com

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English :

Discover in this conference the technique of sampling. History and demonstration of this practice

L’événement Conférence musicale avec DJ Oskla scène ouverte hip-hop Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays Diois