Spectacle sur l’eau Marinero Le pianO du lac au bord de l’eau Luc-en-Diois

Luc-en-Diois

Spectacle sur l’eau Marinero Le pianO du lac

au bord de l’eau Le claps Luc-en-Diois Drôme

Tarif : 5 – 5 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 20:00:00

fin : 2026-07-19 21:15:00

Date(s) :

2026-07-19

Un piano à la dérive dans le Pacifique Sud, un naufragé qui ne sait plus qui il est, les voix de ceux qui sont en mer, les chants de ceux qui les attendent, des histoires de monstres marins, de marins monstrueux. Il y a un peu de tout ça dans Marinero.

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au bord de l’eau Le claps Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 75 80 94 contact@polpoproductions.com

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English :

A piano adrift in the South Pacific, a castaway who no longer knows who he is, the voices of those at sea, the songs of those waiting for them, stories of sea monsters and monstrous sailors. There’s a bit of all that in Marinero.

L’événement Spectacle sur l’eau Marinero Le pianO du lac Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays Diois