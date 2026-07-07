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AGENDA · Luc-en-Diois

Concert Polpo Tour le PianO du Lac Le claps Luc-en-Diois

dimanche 19 juillet 2026 · Le claps · Luc-en-Diois

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le claps
Adresse
D93 Le Claps
Ville
26310 Luc-en-Diois
Département
Drôme
Tarif
13 13 20 (Prix de conseil et soutient)

Luc-en-Diois

Concert Polpo Tour le PianO du Lac

Le claps D93 Le Claps Luc-en-Diois Drôme

Tarif : 13 – 13 – 20 EUR

(Prix de conseil et soutient)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 20:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Marinero propose un concert flottant, un spectacle pour toutes les générations, porté par de longues vagues de musique, par une poésie pleine d’embruns, par un vent rieur et léger qui vient gonfler la voile.
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Le claps D93 Le Claps Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 75 80 94  contact@polpoproductions.com

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English :

Marinero presents a floating concert, a show for all generations, carried by long waves of music, by poetry filled with sea spray, and by a light, laughing breeze that fills the sail.

L’événement Concert Polpo Tour le PianO du Lac Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Diois

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