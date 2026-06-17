Marché d’été de Luc-en-Diois Luc-en-Diois
Marché d’été de Luc-en-Diois Luc-en-Diois mardi 7 juillet 2026.
Luc-en-Diois
Marché d’été de Luc-en-Diois
Place de la Croix Luc-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-25 21:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Retrouvez des producteurs bio et locaux et des artisans créateurs dans une ambiance festive et musicale. Assiette à déguster sur place.
Animation artistique chaque mardi !
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Place de la Croix Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mq@lucendiois.fr
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English :
Discover local organic farmers and artisanal creators in a festive, musical atmosphere. Sample dishes on-site.
Artistic performances every Tuesday!
L’événement Marché d’été de Luc-en-Diois Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays Diois