Luc-en-Diois

Marché d’été de Luc-en-Diois

Place de la Croix Luc-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-08-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Retrouvez des producteurs bio et locaux et des artisans créateurs dans une ambiance festive et musicale. Assiette à déguster sur place.

Animation artistique chaque mardi !

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Place de la Croix Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mq@lucendiois.fr

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English :

Discover local organic farmers and artisanal creators in a festive, musical atmosphere. Sample dishes on-site.

Artistic performances every Tuesday!

L’événement Marché d’été de Luc-en-Diois Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays Diois