Conférence musicale La Halle Dieulefit

Dieulefit

Conférence musicale

La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Les pratiques (ré)sonnantes du territoire de Dieulefit une autre manière de pratiquer la musique.

Entre réflexion et musique live, cette rencontre propose une plongée sensible dans les pratiques musicales du territoire de Dieulefit.

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La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44 caem.direction@gmail.com

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English :

(Re)sounding practices in the Dieulefit region: a different way of making music.

Between reflection and live music, this meeting offers a sensitive dive into the musical practices of the Dieulefit region.

L’événement Conférence musicale Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux