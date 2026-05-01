Conférence musicale La Halle Dieulefit
Conférence musicale La Halle Dieulefit vendredi 29 mai 2026.
Dieulefit
Conférence musicale
La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Les pratiques (ré)sonnantes du territoire de Dieulefit une autre manière de pratiquer la musique.
Entre réflexion et musique live, cette rencontre propose une plongée sensible dans les pratiques musicales du territoire de Dieulefit.
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La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44 caem.direction@gmail.com
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English :
(Re)sounding practices in the Dieulefit region: a different way of making music.
Between reflection and live music, this meeting offers a sensitive dive into the musical practices of the Dieulefit region.
L’événement Conférence musicale Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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