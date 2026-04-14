Cinéma Juste une Illusion Cinéma Labor Dieulefit

Dieulefit

Cinéma Juste une Illusion

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

1h32 Comédie dramatique

Tout public

De et par Olivier Nakache, Eric Toledano

Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

1h32 Dramatic comedy

All audiences

From and by Olivier Nakache, Eric Toledano

With Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin

L’événement Cinéma Juste une Illusion Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux