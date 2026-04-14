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Cinéma Juste une Illusion Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma Juste une Illusion Cinéma Labor Dieulefit vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Cinéma Labor

Adresse : 55 rue Justin Jouve

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : 5 5 5

Dieulefit

Cinéma Juste une Illusion

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-15

1h32 Comédie dramatique
Tout public
De et par Olivier Nakache, Eric Toledano
Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin
  .

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

1h32 Dramatic comedy
All audiences
From and by Olivier Nakache, Eric Toledano
With Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin

L’événement Cinéma Juste une Illusion Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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