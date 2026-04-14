Cinéma Nous l’Orchestre Cinéma Labor Dieulefit
Cinéma Nous l’Orchestre Cinéma Labor Dieulefit vendredi 8 mai 2026.
Dieulefit
Cinéma Nous l’Orchestre
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
1h30 Documentaire
Tout public
De et Par Philippe Béziat
Avec Klaus Mäkelä
.
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
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English :
1h30 Documentary
All audiences
By and about Philippe Béziat
With Klaus Mäkelä
L’événement Cinéma Nous l’Orchestre Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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