Cinéma Nous l’Orchestre Cinéma Labor Dieulefit

Dieulefit

Cinéma Nous l’Orchestre

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

1h30 Documentaire

Tout public

De et Par Philippe Béziat

Avec Klaus Mäkelä

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

1h30 Documentary

All audiences

By and about Philippe Béziat

With Klaus Mäkelä

L’événement Cinéma Nous l’Orchestre Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux