Jam musicale La Mine d'Art Dieulefit samedi 2 mai 2026.
La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme
Début : 2026-05-02 21:00:00
fin : 2026-05-02
2026-05-02
Jam Session
La scène s’ouvre à celles et ceux qui veulent partager un groove, un riff ou une impro.
Ramène ton instrument… et laisse la musique faire le reste !
La Mine d'Art 10 quai Roger morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Jam Session
The stage is open to anyone who wants to share a groove, a riff or an improvisation.
Bring your instrument? and let the music do the rest!
