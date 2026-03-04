Jam musicale La Mine d’Art Dieulefit

Jam musicale

La Mine d'Art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme

2026-05-02 21:00:00

2026-05-02

2026-05-02

Jam Session

La scène s'ouvre à celles et ceux qui veulent partager un groove, un riff ou une impro.

Ramène ton instrument… et laisse la musique faire le reste !

La Mine d'Art 10 quai Roger morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86

English :

Jam Session

The stage is open to anyone who wants to share a groove, a riff or an improvisation.

Bring your instrument? and let the music do the rest!

