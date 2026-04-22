Poésie à la demande Librairie Sauts et Gambades Dieulefit

Dieulefit

Poésie à la demande

Librairie Sauts et Gambades 38 rue du Bourg Dieulefit Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Le poème

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08 12:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Nous aurons le plaisir d’accueillir Alice Desembruns.

Retrouvez-la pour une session de poésie à la demande, un poème unique en 15 minutes, typographié à la machine à écrire.

Conteuse, poétesse, Alice Desembruns est une joueuse de mot.

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Librairie Sauts et Gambades 38 rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 65 72 sautsetgambades@orange.fr

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English :

We’re delighted to welcome Alice Desembruns.

Join her for a poetry-on-demand session, a unique typewritten poem in 15 minutes.

Alice Desembruns is a storyteller, poet and word player.

L’événement Poésie à la demande Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux