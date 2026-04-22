Poésie à la demande Librairie Sauts et Gambades Dieulefit
Poésie à la demande Librairie Sauts et Gambades Dieulefit vendredi 8 mai 2026.
Dieulefit
Poésie à la demande
Librairie Sauts et Gambades 38 rue du Bourg Dieulefit Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Le poème
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:30:00
fin : 2026-05-08 12:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Nous aurons le plaisir d’accueillir Alice Desembruns.
Retrouvez-la pour une session de poésie à la demande, un poème unique en 15 minutes, typographié à la machine à écrire.
Conteuse, poétesse, Alice Desembruns est une joueuse de mot.
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Librairie Sauts et Gambades 38 rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 65 72 sautsetgambades@orange.fr
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English :
We’re delighted to welcome Alice Desembruns.
Join her for a poetry-on-demand session, a unique typewritten poem in 15 minutes.
Alice Desembruns is a storyteller, poet and word player.
L’événement Poésie à la demande Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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