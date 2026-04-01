Rencontre avec Grégoire Bouillier Librairie Sauts et Gambades Dieulefit

Dieulefit

Rencontre avec Grégoire Bouillier

Librairie Sauts et Gambades 38 rue du Bourg Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Ce jeudi 30 avril, Grégoire Bouillier auteur du Dossier M et du Syndrome de l’Orangerie nous fera le plaisir de venir à la librairie pour échanger autour de son nouveau livre Un printemps avec Arsène Lupin, publié en collaboration avec France Inter.

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Librairie Sauts et Gambades 38 rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 65 72 sautsetgambades@orange.fr

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English :

This Thursday April 30, Grégoire Bouillier author of Dossier M and Syndrome de l’Orangerie will be visiting the bookshop to discuss his new book Un printemps avec Arsène Lupin, published in collaboration with France Inter.

L’événement Rencontre avec Grégoire Bouillier Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux