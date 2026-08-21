Conférence « Mystérieuse pierre Saint-Martin », Bibliothèque municipale, Appoigny

Informations pratiques

Conférence « Mystérieuse pierre Saint-Martin » Vendredi 18 septembre, 18h00 Bibliothèque municipale Yonne

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Conférence par Raymond DHĖLIN

Ce mégalithe, c’est-à-dire une grande pierre, dite de « Saint-Martin », se situe à la jonction précise des communes d’Appoigny, de Branches, de Charbuy et de Perrigny. Il s’agit d’un élément assez ancien, dont l’origine et la fonction restent encore entourées de mystère. Chez tous les peuples et depuis des temps immémoriaux, la pierre est l’objet de vénération de toute sorte voire de craintes superstitieuses.

Bibliothèque municipale 2 rue du four à ban 89380 Appoigny Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 53 03 17 https://opac-x-bibliothequeappoigny.biblix.net/ Entrée libre

Conférence par Raymond DHĖLIN

©Association culturelle des amis de la collégiale d’Appoigny