Conférence « Mystérieuse pierre Saint-Martin », Bibliothèque municipale, Appoigny
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Appoigny
Informations pratiques
Conférence « Mystérieuse pierre Saint-Martin » Vendredi 18 septembre, 18h00 Bibliothèque municipale Yonne
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Conférence par Raymond DHĖLIN
Ce mégalithe, c’est-à-dire une grande pierre, dite de « Saint-Martin », se situe à la jonction précise des communes d’Appoigny, de Branches, de Charbuy et de Perrigny. Il s’agit d’un élément assez ancien, dont l’origine et la fonction restent encore entourées de mystère. Chez tous les peuples et depuis des temps immémoriaux, la pierre est l’objet de vénération de toute sorte voire de craintes superstitieuses.
Bibliothèque municipale 2 rue du four à ban 89380 Appoigny Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 53 03 17 https://opac-x-bibliothequeappoigny.biblix.net/ Entrée libre
Conférence par Raymond DHĖLIN
©Association culturelle des amis de la collégiale d’Appoigny
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