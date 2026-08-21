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Conférence « Mystérieuse pierre Saint-Martin », Bibliothèque municipale, Appoigny

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Appoigny

Conférence « Mystérieuse pierre Saint-Martin », Bibliothèque municipale, Appoigny

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
2 rue du four à ban 89380 Appoigny
Ville
89380 Appoigny
Département
Yonne
Tarif
Dans la limite des places disponibles

Conférence « Mystérieuse pierre Saint-Martin » Vendredi 18 septembre, 18h00 Bibliothèque municipale Yonne

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Conférence par Raymond DHĖLIN
Ce mégalithe, c’est-à-dire une grande pierre, dite de « Saint-Martin », se situe à la jonction précise des communes d’Appoigny, de Branches, de Charbuy et de Perrigny. Il s’agit d’un élément assez ancien, dont l’origine et la fonction restent encore entourées de mystère. Chez tous les peuples et depuis des temps immémoriaux, la pierre est l’objet de vénération de toute sorte voire de craintes superstitieuses.

Bibliothèque municipale 2 rue du four à ban 89380 Appoigny Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 53 03 17 https://opac-x-bibliothequeappoigny.biblix.net/ Entrée libre
Conférence par Raymond DHĖLIN

©Association culturelle des amis de la collégiale d’Appoigny

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