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Conférence naturo préménopause et vitalité Chez Sidonie Guingamp

Conférence naturo préménopause et vitalité Chez Sidonie Guingamp lundi 8 juin 2026.

Lieu : Chez Sidonie

Adresse : 6 Rue du Général de Gaulle

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Tarif :

Guingamp

Conférence naturo préménopause et vitalité

Chez Sidonie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-08

Date(s) :
2026-06-08

Passer la quarantaine sans que notre vitalité et efficacité n’en pâtisse ? Évidemment ! Venez découvrir comment durant cette conférence sous forme d’échange avec Charlotte Harfort.   .

Chez Sidonie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 42 31 49 

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English :

L’événement Conférence naturo préménopause et vitalité Guingamp a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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