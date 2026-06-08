Conférence naturo préménopause et vitalité Chez Sidonie Guingamp

Guingamp

Conférence naturo préménopause et vitalité

Chez Sidonie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Passer la quarantaine sans que notre vitalité et efficacité n’en pâtisse ? Évidemment ! Venez découvrir comment durant cette conférence sous forme d’échange avec Charlotte Harfort. .

Chez Sidonie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 42 31 49

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English :

L’événement Conférence naturo préménopause et vitalité Guingamp a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol