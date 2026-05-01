Meymac

Conférence Nos comportements face au changement climatique

13 Boulevard du Pré Soubise Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 20:30:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Ce que le cerveau peut expliquer, et ce que les systèmes imposent

Samah Karaki est une neuroscientifique francolibanaise. Son travail utilise les savoirs des sciences cognitives et humaines pour analyser les enjeux

environnementaux et sociaux. Elle est déjà l’autrice de plusieurs podcasts et essais dont Le talent est une fiction (JC Lattès, 2023 ; Le Livre de Poche, 2024), L’empathie est politique (JC Lattès,2024, Le Livre de Poche, 2026), Contre les figures d’autorité (2026, Rue de l’Échiquier)

Gratuit. Durée de la conférence 1h suivi d’un temps d’échanges et d’un pot convivial offert par le Parc. .

13 Boulevard du Pré Soubise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 91 31

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English : Conférence Nos comportements face au changement climatique

L’événement Conférence Nos comportements face au changement climatique Meymac a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze