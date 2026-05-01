Conférence Nos comportements face au changement climatique Meymac
Conférence Nos comportements face au changement climatique Meymac lundi 18 mai 2026.
Meymac
Conférence Nos comportements face au changement climatique
13 Boulevard du Pré Soubise Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 20:30:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Ce que le cerveau peut expliquer, et ce que les systèmes imposent
Samah Karaki est une neuroscientifique francolibanaise. Son travail utilise les savoirs des sciences cognitives et humaines pour analyser les enjeux
environnementaux et sociaux. Elle est déjà l’autrice de plusieurs podcasts et essais dont Le talent est une fiction (JC Lattès, 2023 ; Le Livre de Poche, 2024), L’empathie est politique (JC Lattès,2024, Le Livre de Poche, 2026), Contre les figures d’autorité (2026, Rue de l’Échiquier)
Gratuit. Durée de la conférence 1h suivi d’un temps d’échanges et d’un pot convivial offert par le Parc. .
13 Boulevard du Pré Soubise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 91 31
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English : Conférence Nos comportements face au changement climatique
L’événement Conférence Nos comportements face au changement climatique Meymac a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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