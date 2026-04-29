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Festival arts en jardins Meymac

Festival arts en jardins Meymac

Festival arts en jardins Meymac samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Meymac

Festival arts en jardins

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Balade dans la ville de Meymac à la découverte d’artistes locaux organisée par Fanny Coquet & Christiane Buisson avec le comité d’animation Animey & Au Beau MiLlieu   .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 10 65 62  animeymac19@gmail.com

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English : Festival arts en jardins

L’événement Festival arts en jardins Meymac a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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