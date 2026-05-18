Meymac

Défi solidaire Mont-Bessou Puy de Sancy 100km

Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai 2026, Vincent El Kelai prendra le départ d’un trail de 100 kilomètres et 3 700 mètres de dénivelé positif entre le mont Bessou, point culminant de la Corrèze, et le puy de Sancy, plus haut sommet du Massif central. Ce défi est porté par l’association Un pas pour un espoir, créée en 2021 par trois amis gendarmes engagés dans la lutte contre le cancer à travers des défis sportifs solidaires. Une vingtaine de participants accompagneront le coureur sur différentes portions du parcours.

Un défi sportif au service de la lutte contre le cancer

À travers ce trail solidaire entre le mont Bessou et le puy de Sancy, l’association Un pas pour un espoir poursuit son engagement aux côtés de la Ligue contre le cancer. Ce défi sportif organisé en Corrèze illustre la mobilisation locale en faveur des enfants malades, des familles touchées par le cancer et des actions de solidarité. .

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 67 55

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English : Défi solidaire Mont-Bessou Puy de Sancy 100km

L’événement Défi solidaire Mont-Bessou Puy de Sancy 100km Meymac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze