Meymac

Conférence interactive Des créativités ! avec Catherine Champeyrol

5 place du Bûcher Meymac Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Et si on prenait simplement un moment pour faire le plein d’idées, d’échanges et d’inspiration ?

Au Beau MilLieu accueille la conférence interactive Des créativités ! avec Catherine Champeyrol.

Une soirée conviviale ouverte aux entrepreneurs, artisans, artistes… mais aussi à tous les curieux

Inscription nécessaire https://urls.fr/n02omT avant le 19 mai

Apéritif dinatoire inclus .

5 place du Bûcher Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76

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English : Conférence interactive Des créativités ! avec Catherine Champeyrol

L’événement Conférence interactive Des créativités ! avec Catherine Champeyrol Meymac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze