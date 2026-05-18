Conférence interactive Des créativités ! avec Catherine Champeyrol Meymac
Conférence interactive Des créativités ! avec Catherine Champeyrol Meymac jeudi 21 mai 2026.
Meymac
Conférence interactive Des créativités ! avec Catherine Champeyrol
5 place du Bûcher Meymac Corrèze
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Et si on prenait simplement un moment pour faire le plein d’idées, d’échanges et d’inspiration ?
Au Beau MilLieu accueille la conférence interactive Des créativités ! avec Catherine Champeyrol.
Une soirée conviviale ouverte aux entrepreneurs, artisans, artistes… mais aussi à tous les curieux
Inscription nécessaire https://urls.fr/n02omT avant le 19 mai
Apéritif dinatoire inclus .
5 place du Bûcher Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76
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English : Conférence interactive Des créativités ! avec Catherine Champeyrol
L’événement Conférence interactive Des créativités ! avec Catherine Champeyrol Meymac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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