Meymac

Atelier Mille Vélos

5 place du Bûcher Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Nouveau à Meymac, l’atelier Mille Vélos, un lieu de bricolage, partage et d’entraide autour de la mécanique vélo.

Venez rencontrer l’association au marché du dimanche matin ! .

5 place du Bûcher Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76 atelier1000velos@proton.me

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English : Atelier Mille Vélos

L’événement Atelier Mille Vélos Meymac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze