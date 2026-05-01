Atelier Mille Vélos Meymac
Atelier Mille Vélos Meymac dimanche 31 mai 2026.
Meymac
Atelier Mille Vélos
5 place du Bûcher Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Nouveau à Meymac, l’atelier Mille Vélos, un lieu de bricolage, partage et d’entraide autour de la mécanique vélo.
Venez rencontrer l’association au marché du dimanche matin ! .
5 place du Bûcher Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76 atelier1000velos@proton.me
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English : Atelier Mille Vélos
L’événement Atelier Mille Vélos Meymac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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