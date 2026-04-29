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Cuisinons ensemble l’agneau du plateau Maison du Parc Meymac

Cuisinons ensemble l’agneau du plateau Maison du Parc Meymac

Cuisinons ensemble l’agneau du plateau Maison du Parc Meymac samedi 13 juin 2026.

Lieu : Maison du Parc

Adresse : Avenue du Gaud

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Meymac

Cuisinons ensemble l’agneau du plateau

Maison du Parc Avenue du Gaud Meymac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 14:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Participez à un atelier de cuisine, apprenez à préparer les bas-morceaux de l’agneau et dégustez !

Sur réservation obligatoire   .

Maison du Parc Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 81 42 72 

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English : Cuisinons ensemble l’agneau du plateau

L’événement Cuisinons ensemble l’agneau du plateau Meymac a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin

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