Cuisinons ensemble l’agneau du plateau Maison du Parc Meymac

Meymac

Cuisinons ensemble l’agneau du plateau

Maison du Parc Avenue du Gaud Meymac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 14:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Participez à un atelier de cuisine, apprenez à préparer les bas-morceaux de l’agneau et dégustez !

Sur réservation obligatoire .

Maison du Parc Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 81 42 72

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English : Cuisinons ensemble l’agneau du plateau

L’événement Cuisinons ensemble l’agneau du plateau Meymac a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin