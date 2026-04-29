Cuisinons ensemble l’agneau du plateau Maison du Parc Meymac
Cuisinons ensemble l’agneau du plateau Maison du Parc Meymac samedi 13 juin 2026.
Meymac
Cuisinons ensemble l’agneau du plateau
Maison du Parc Avenue du Gaud Meymac Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 14:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Participez à un atelier de cuisine, apprenez à préparer les bas-morceaux de l’agneau et dégustez !
Sur réservation obligatoire .
Maison du Parc Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 81 42 72
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English : Cuisinons ensemble l’agneau du plateau
L’événement Cuisinons ensemble l’agneau du plateau Meymac a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin
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