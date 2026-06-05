Les nuits stellaires Meymac
Les nuits stellaires Meymac samedi 13 juin 2026.
Meymac
Les nuits stellaires
Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les nuits stellaires à Meymac
A 17h au Beau MilLieu conférence sur les mystères de l’univers par Bernard Borderie, directeur de recherche émerite au CNRS 5€
Conférence places limitées à 30 personnes sur inscription au 06 43 01 68 76
A 21h au Mont-Bessou soirée d’observation par le club d’astronomie de Haute-Corrèze 10€ .
Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76
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English : Les nuits stellaires
L’événement Les nuits stellaires Meymac a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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