Meymac

Les nuits stellaires

Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les nuits stellaires à Meymac

A 17h au Beau MilLieu conférence sur les mystères de l’univers par Bernard Borderie, directeur de recherche émerite au CNRS 5€

Conférence places limitées à 30 personnes sur inscription au 06 43 01 68 76

A 21h au Mont-Bessou soirée d’observation par le club d’astronomie de Haute-Corrèze 10€ .

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76

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English : Les nuits stellaires

L’événement Les nuits stellaires Meymac a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze