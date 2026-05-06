Récital d’accordéon Meymac
Récital d’accordéon Meymac samedi 6 juin 2026.
Meymac
Récital d’accordéon
Centre d’Art Meymac Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le centre d’art propose un magnifique récital de Amrita Decaëns-Singh qui, dès son plus jeune âge, manifeste un vœu précis, assez singulier celui de jouer Mozart à l’accordéon . Touchée particulièrement par la poésie, la nature, et toute expression sensible de la vie, Amrita aspire à offrir son regard à ceux qui l’écoutent au travers de sa musique, qu’elle a choisie comme ‘terre d’asile’.
Programme
Franz Liszt Valse oubliée n°1
Luciano Berio Sequenza XIII (chanson)
Wilhelm Friedemann Bach Polonaise F.12 n°8 et Fantasie F.20 n°1
Jukka Tiensuu Shadow et Twister (extraits de Erz)
Olivier Messiaen Les Enfants de Dieu et Les Anges (extraits de La Nativité du Seigneur )
Conrado del Rosario Elusive Dialogues.
10€. Gratuit pour les 18 ans, adhérents association des amis du CAC Meymac.
Sur réservation uniquement (places limitées) sur place ou au 05 55 95 23 30 .
Centre d’Art Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 23 30 contact@cacmeymac.fr
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English : Récital d’accordéon
L’événement Récital d’accordéon Meymac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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