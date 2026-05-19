Meymac

Concours de belote

Avenue du Gaud Meymac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Concours de belote organisé par les étudiants de l’école forestière de Meymac.

1er lot un jambon de Bayonne

Inscriptions à 18h30, début des jeux à 19h30

Tombola à 22h

Buvette et petite restauratiuon sur place (crêpes, boissons) .

Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 58 88 49

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Meymac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze