Meymac

Arabesque et L’écriture des corps

Boulevard du Pré Soubise Meymac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Cette année on vous embarque pour un gala haut en couleur avec de la pole dance, de la heels, du cerceaux mais aussi des duo et des trio de danse.

Venez explorez l’univers de tous nos danseurs et laissez vous surprendre !

Ouverture des portes 17h .

Boulevard du Pré Soubise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 92 41 07 morgane.arabesque@gmail.com

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English : Arabesque et L’écriture des corps

L’événement Arabesque et L’écriture des corps Meymac a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze