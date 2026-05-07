Visite de l’orgue Meymac
Visite de l’orgue Meymac lundi 22 juin 2026.
Meymac
Visite de l’orgue
Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 17:00:00
fin : 2026-09-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-07 2026-09-14
Comme chaque année, Anne Guerrand vous invite à venir découvrir l’orgue lors d’une visite commentée et égalememnt à apprécier sa musicalité.
Ouvert à tous et gratuit .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Visite de l’orgue
L’événement Visite de l’orgue Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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