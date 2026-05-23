Meymac

Arabesque à travers les années

Boulevard du Pré Soubise Meymac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Cette année notre gala de danse vous fait voyager dans les années en commençant dans les années 2000 et en finissant dans les années 2026. Un voyage riche en souvenirs et en nostalgie !

Ouverture des portes 14h .

Boulevard du Pré Soubise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 92 41 07 morgane.arabesque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arabesque à travers les années

L’événement Arabesque à travers les années Meymac a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze