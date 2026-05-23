Arabesque à travers les années Meymac
Arabesque à travers les années Meymac dimanche 21 juin 2026.
Meymac
Arabesque à travers les années
Boulevard du Pré Soubise Meymac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Cette année notre gala de danse vous fait voyager dans les années en commençant dans les années 2000 et en finissant dans les années 2026. Un voyage riche en souvenirs et en nostalgie !
Ouverture des portes 14h .
Boulevard du Pré Soubise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 92 41 07 morgane.arabesque@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arabesque à travers les années
L’événement Arabesque à travers les années Meymac a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Meymac (Corrèze)
- Atelier enfants Flower power Meymac 27 mai 2026
- Défi solidaire Mont-Bessou Puy de Sancy 100km Meymac 30 mai 2026
- Atelier Mille Vélos Meymac 31 mai 2026
- Micro-conf Tout un cirque ! Meymac 4 juin 2026
- Concours de belote Meymac 5 juin 2026