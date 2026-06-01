Meymac

Exposition Revenons à nos moutons

1 Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 15:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-29

2026 a été proclamée par les Nations Unies année internationale du pastoralisme. Une belle occasion de mettre en lumière ce système d’élevage ainsi que les hommes et les femmes qui le font vivre sur la Montagne limousine.

Pour faire découvrir au grand public, habitants et habitantes d’ici mais aussi visiteurs et visiteuses venu·e·s d’ailleurs, cette pratique en Montagne limousine, de nombreux acteurs du territoire se sont réunis pour proposer une grande exposition au Musée d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles. Photographies, témoignages, installations, œuvres d’art… parlent avec sensibilité du pastoralisme de notre territoire.

Vernissage festif et artistique vendredi 26 juin à 18h

Visite de groupe possible le matin sur réservation .

1 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 43 90 80

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English : Exposition Revenons à nos moutons

L’événement Exposition Revenons à nos moutons Meymac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze