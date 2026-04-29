Inauguration de l’exposition Revenons à nos moutons Meymac
Inauguration de l’exposition Revenons à nos moutons Meymac vendredi 26 juin 2026.
Meymac
Inauguration de l’exposition Revenons à nos moutons
1 Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 21:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Inauguration de l’exposition Revenons à nos moutons au Musée Marius Vazeilles. Découvrons le travail des éleveurs pastoraux de différentes massifs au travers d’œuvres plastiques et sonores originales.
A partir de 5 ans
Gratuit .
1 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 89 60 58
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English : Inauguration de l’exposition Revenons à nos moutons
L’événement Inauguration de l’exposition Revenons à nos moutons Meymac a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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