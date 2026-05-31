Meymac

Atelier facturation électronique entrepreneurs, venez poser toutes vos questions

5 place du Bûcher Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:00:00

fin : 2026-07-02 10:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Atelier facturation électronique

Entrepreneurs, venez poser toutes vos questions à un expert-comptable

Atelier animé par Nicolas Continsouza, directeur des agences FIDUCIAL d’Ussel et d’Egletons

Sur inscription, gratuit .

5 place du Bûcher Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76 contact@aubeaumillieu.com

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English : Atelier facturation électronique entrepreneurs, venez poser toutes vos questions

L’événement Atelier facturation électronique entrepreneurs, venez poser toutes vos questions Meymac a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze