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Atelier facturation électronique entrepreneurs, venez poser toutes vos questions Meymac

Atelier facturation électronique entrepreneurs, venez poser toutes vos questions Meymac

Atelier facturation électronique entrepreneurs, venez poser toutes vos questions Meymac jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : 5 place du Bûcher

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Meymac

Atelier facturation électronique entrepreneurs, venez poser toutes vos questions

5 place du Bûcher Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 09:00:00
fin : 2026-07-02 10:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Atelier facturation électronique
Entrepreneurs, venez poser toutes vos questions à un expert-comptable
Atelier animé par Nicolas Continsouza, directeur des agences FIDUCIAL d’Ussel et d’Egletons

Sur inscription, gratuit   .

5 place du Bûcher Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76  contact@aubeaumillieu.com

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English : Atelier facturation électronique entrepreneurs, venez poser toutes vos questions

L’événement Atelier facturation électronique entrepreneurs, venez poser toutes vos questions Meymac a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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