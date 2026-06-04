Jeu de piste Grabuge dans les étoiles Meymac
Jeu de piste Grabuge dans les étoiles Meymac samedi 4 juillet 2026.
Meymac
Jeu de piste Grabuge dans les étoiles
Etang de la Garenne Meymac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-04
En famille, en petit groupe ou seul(l), venez participer à cette aventure cosmique entre découverte des constellations, mythologies et émerveillement !
durée 1h. Un départ toutes les 10 minutes.
Jeu de piste organisé dans le cadre de l’Astrofête qui se déroule à Meymac les 3 et 4 juillet 2026.
Sur réservation auprès du Parc au 05 55 96 97 00 ou via le formulaire en ligne. .
Etang de la Garenne Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr
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English : Jeu de piste Grabuge dans les étoiles
L’événement Jeu de piste Grabuge dans les étoiles Meymac a été mis à jour le 2026-06-04 par PNR Millevaches en Limousin
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