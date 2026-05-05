Concert orgue Meymac
Concert orgue Meymac lundi 13 juillet 2026.
Meymac
Concert orgue
Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-13
Comme chaque année, Anne Guerrand vous invite au concert d’orgue proposé dans l’église Saint-Léger, Abbaye Saint-André la famille des Couperin, deux programmes différents.
Participation libre au profit des Restos du Cœur de Meymac et d’Egletons .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Concert orgue
L’événement Concert orgue Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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