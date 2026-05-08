Meymac

Tour de France Mont-Bessou concert Baptiste Ventadour

Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Tour de France, fan zone au Mont-Bessou avec concert de Baptiste Ventardour

Gratuit .

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90

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English : Tour de France Mont-Bessou concert Baptiste Ventadour

L’événement Tour de France Mont-Bessou concert Baptiste Ventadour Meymac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze